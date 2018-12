Governador anunciou a liberação de R$ 8 milhões em parceria com o Banco Mundial.

O governador Tião Viana se reuniu com João Carlos Gonçalves, vice-presidente de Governo da Caixa Econômica Federal, para tratar da liberação de recursos para as obras de manutenção e conclusão do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e do Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana.

Através da parceria, a Caixa garantiu a liberação imediata junto ao Ministério da Saúde de R$ 1,5 milhão para as obras de verticalização do Huerb e R$ 1,7 milhão para o Hospital do Alto Acre. Além disso, Tião Viana anunciou a liberação de R$ 8 milhões em parceria com o Banco Mundial para o andamento das obras de recuperação e ampliação do hospital da capital.

“Vamos deixar mais um avanço firme na Saúde do Acre. Ao mesmo tempo em que inauguraremos a nova enfermaria do Huerb, com mais 33 leitos, já conseguimos autorização do Banco Mundial para reformar a atual UTI do Huerb e reformar as demais enfermarias”, destaca o governador.

Além das obras nas as enfermarias e UTI do Huerb, junto à construção de uma nova subestação na unidade, o projeto de investimento do governo do Estado com o Banco Mundial para a área de saúde tem o valor de R$ 75 milhões.

Com parte desses recursos já foram adquiridos equipamentos para as maternidades, medicamentos e mobiliário de uso comum para as unidades. Para a próxima gestão, o governo do Estado deixará o valor de R$ 55 milhões em caixa para uso nas unidades de saúde.

