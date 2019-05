Segundo Cameli, o apoio dos parlamentares é fundamental para a construção de um Estado próspero e que atenda os anseios da população acreana. - Ac24horas.com O governador Gladson Cameli e os deputados que compõem a base de apoio ao Governo na Assembleia Legislativa estão reunidos na manhã desta sexta-feira, 10, na Casa Civil. Na frente da imprensa, o chefe do Palácio Rio Branco e os nove parlamentares presentes, de 16 que compõem a base, reafirmaram o compromisso de união a favor do desenvolvimento do Acre. O encontro ocorre após uma série de derrotas que o governo vem sofrendo na casa legislativa e parte significativa de sua base ter revelado na semana passada após Cameli anunciar que apoiaria o vice-governador Major Rocha como seu candidato a prefeito de Rio Branco. Segundo Cameli, o apoio dos parlamentares é fundamental para a construção de um Estado próspero e que atenda os anseios da população acreana. O governador afirmou que respeita o Poder Legislativo e que depende do apoio dos deputados para a aprovação de importantes projetos de lei que serão essenciais para colocar em prática o audaciosos Plano de Governo “que revolucionará áreas prioritárias, como a Saúde, Segurança Pública, Educação e Infraestrutura. Além da desburocratização e segurança jurídica necessárias que o Estado precisa para abertura ao desenvolvimento e o recebimento de grandes investimentos para alavancar a economia acreana, assegurando, desta forma, a geração de emprego e renda”, disse o governador. _____________ Na oportunidade, Tchê também foi apresentado oficialmente como líder do governo. _____________ Compareceram a reunião com Cameli o presidente da Aleac, Nicolau Júnior, o novo líder do governo, Luís Tchê e o ex-lider Gerlen Diniz. Participam também do encontro os deputados José Bestene, Juliana Oliveira, Whendy Lima, Luiz Gonzaga, Antônio Pedro e Neném Almeida. Nos bastidores, o não comparecimento dos demais parlamentares evidencia que a base de sustentação de Cameli na Aleac está rachada. A reunião com os deputados continua na Casa Civil com as portas fechadas.

Os deputados estaduais tiraram uma foto para a imprensa, no entanto, se negaram a comentar o teor da reunião

O governador Gladson Cameli (Progressistas) chegou às 8:30 na Casa Civil nesta sexta-feira (10) para uma reunião às portas fechadas com os deputados estaduais da base de sustentação da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) com o objetivo de alinhar o discurso do governo e apresentar oficialmente Luiz Tchê (PDT) como novo líder do governo.

O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, do mesmo partido do governador, chegou acompanhado dos deputados Gerlen Diniz, José Bestene (Progressistas) Neném Almeida (SD), Whendy Lima (PSL) Chico Viga (PHS) e Antônio Pedro (DEM).

