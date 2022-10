Em Capixaba; Polícia Civil prende dois, em flagrante, por tráfico de drogas

O objetivo do Estado é que todos os acreanos tenham o novo documento até 2026

O Estado do Acre, que foi pioneiro na implantação do novo Registro Geral (RG), passa a implementar o novo documento, a Carteira de Identidade Nacional (CIN), em todo o território estadual há 90 dias.

Vale ressaltar que o documento é obrigatório, e só pode ser emitido se o Cadastro de Pessoas Física (CPF) estiver atualizado na Receita Federal (RF) e sem pendências.

De acordo com o presidente do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, Júnior César da Silva, é importante que os dados do cidadão estejam atualizados antes de procurar a Organização em Centros de Atendimento (OCA) para solicitar o novo documento.

“Se a pessoa não conseguir realizar a atualização de forma digital, é importante procurar postos da Receita Federal antes de fazer a nova identidade”, explicou.

De agosto até outubro, o instituto de identificação já emitiu cerca de oito mil novas CINs. Júnior César explica ainda que o Acre, por ser piloto na emissão do novo documento, é o estado mais avançado na emissão da identidade.

“Como nosso sistema já é totalmente digital, temos grande agilidade nas emissões. Então, as informações da Receita Federal são muito importantes para dar celeridade nesse processo”, destacou.

Cidadãos que possuem RG com numeração de 000.001 a 232.296, estão aptos a solicitar a 2ª via do seu RG de forma gratuita.

Assim como a emissão de 1ª via é gratuita a todos.

Acompanhe o passo a passo para verificar as informações na RF:

Situação cadastral

Diferente da situação fiscal, na situação cadastral é possível saber ser o CPF do cidadão está ativo, cancelado ou se há alguma pendência. O cadastro correto é importante para viabilizar o uso do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em diversas situações.

Acesso pelo site da Receita Federal.

A conferência para emissão do RG nacional é importante, pois não podem haver pendências no CPF para emissão do novo documento. Logo, qualquer irregularidade vai impedir o acesso à nova documentação.

Como corrigir o CPF para ter o novo RG

O antigo RG possui a validade de dez anos, o que evita a necessidade de uma troca obrigatória e imediata desse documento. O Instituto de Identificação, então, orienta buscar a substituição do documento apenas ao fim da validade do RG original, em caso de perda, ou emissão da primeira identidade.

A correção do CPF pode ser realizada no site da Receita Federal, mediante apresentação da seguinte documentação: