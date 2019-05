Em meio à interminável crise financeira, empresários do ramo da indústria e da construção civil do Acre se reuniram na Casa Civil nesta quarta-feira, 29, com o governador Gladson Cameli e o vice Major Rocha para uma possível agenda integrada que tem como objetivo a retomada de obras inacabadas como o Programa Ruas do Povo, além de serviços diversos como a recuperação de ramais, reforma de hospitais e escolas públicas.

Gladson Cameli afirmou que algumas obras do Estado serão retomadas em breve e concordou que o Estado além de parceiro é o principal motor da economia local e por isso precisa estar com boa saúde financeira.

“Todo o dia temos um capítulo diferente na história econômica desse estado e a nossa ideia é retomar aquilo que tem salvação financeira. É só retomando a geração de emprego e renda que vamos combater as mazelas sociais, principalmente a violência. Mas para isso, preciso do apoio de vocês, porque esperar 120 dias para aprovação de um projeto é perder o verão. Estamos matando um elefante e um leão juntos por dia”, salientou.

Carlos Afonso, do Sindicato da Construção Civil do Acre, reconheceu o esforço do atual governo e recordou alguns entraves como dívidas do governo passado.

No mês passado, Cameli lançou um pacote de obras de quase um bilhão. Serão R$ 300 milhões para manutenção de 400 quilômetros em rodovias estaduais; R$ 148 milhões para conclusão de obras inacabadas; R$ 94 milhões em recuperação, reabertura e manutenção de ramais; R$ 70 milhões para construção de mil unidades habitacionais, das quais 500 na Cidade do Povo e outras 500 no bairro Calafate; R$ 40 milhões na reconstrução de pistas de pouso de cidades do interior; e R$ 15 milhões com a reforma de prédios públicos. Além de outro montante em diferentes obras.

