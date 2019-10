Cristina Normando Costa e Antônia Jocicleia da Costa Oliveira, foram flagradas na manhã deste sábado, 19, tentando entrar com mais de 400 gramas de maconha no Complexo Penitenciário do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

As mulheres levavam a droga nas costuras das roupas que vestiam, mas foram descobertas pelos Agentes Penitenciários.

Segundo a direção do presídio, uma levava droga para o esposo e a outra para o filho. As duas foram encaminhadas para a delegacia e voltarão para o presídio já na condição de detentas por tráfico de drogas.

Com informações de Sandra Assunção, do AC24horas.

