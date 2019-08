A deputada Vanda Milani(SD) realizou esta terça-feira,6,na tribuna da Câmara dos Deputados,pronunciamento em comemoração aos 117 anos da Revolução Acreana.No discurso, a parlamentar lembrou que o movimento acreano nasceu da determinação de um povo de fazer valer seu sentimento de brasilidade. “Um grupo de homens denominados de revolucionários ,determinados em fazer do rincão acreano-até então dominado pela Bolívia-uma parte legítima do território brasileiro”, ressaltou.

A deputada destacou que a diplomacia do Barão do Rio Branco consolidou a anexação do território acreano através do Tratado de Petrópolis, “numa vitória dos seringueiros, da vontade férrea de tornar nacional uma região que custou muita determinação e heroísmo para cravar a identidade brasileira em local tão distante”. Milani aproveitou para enaltecer os acreanos por um movimento,liderado por Plácido de Castro, que demonstrou a firme disposição dos seringueiros em se instalar por definitivo na região.

Saudação

A deputada saudou ainda todos os acreanos e os municípios do Estado, “ que nasceram desta marca de coragem e afinco”.E finalizou dizendo que a Revolução Acreana , “orgulha não apenas os acreanos, mas todos os brasileiros que se sentem unidos na comemoração de um marco histórico tão decisivo e marcado de sentimento nacional e orgulho cívico”.

