“Não é uma responsabilidade só minha”, desabafou o governador

Júnior César-EcoacreTV

Na manhã desta quarta-feira (29), o governador Gladson Cameli (Progressistas), esteve no programa Café com Notícias, na TV 5, onde falou sobre diversos temas, em especial a saúde pública no Acre. Segundo o governador, existe um grupo dentro da saúde torcendo para que as coisas deem errado.

Como sempre; os temas foram variados, um deles o funcionamento da saúde publica no estado. Gladson falou mais uma vez que algo esta errado na saúde. Ele determinou que houvesse uma investigação detalhada sobre todos os processos desde o inicio ao termino das licitações e a aplicação dos remédios e equipamentos adquiridos.

______________

“Aqui eu quero falar e eu não tô nem aí pra quem não gostar. É uma irresponsabilidade, é um cartel de um grupo querendo que a saúde dê errado na saúde. Tem empresário que não participa de licitação por medo desse cartel. Eu quero aqui alertar as autoridades, pois não é uma responsabilidade só minha.”

______________

Disse mais: “Não é falta de dinheiro não. As nossas polícias sabem, os órgãos de fiscalização sabem e não fazem nada. Eu não vou permitir, não vou chegar no meu último mês de mandato batendo palmas pra essa situação”, ressaltou dizendo que já pediu uma investigação.

______________

O governador falou também sobre a polêmica questão do relatório do TCE debatido na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) onde aponta que o governo tem R$ 1 bilhão em caixa. “Não existe esse valor em caixa, eu desafio qualquer um a me mostrar onde está esse valor”, declarou.

Quantos aos deputados aliados, Gladson disse que era melhor que eles tivessem se elegido pela oposição. “Daria menos problemas. Alguns querem fazer politicagem em cima do povo e eu não concordo com isso não”

O governador ponderou sobre brigas internas nas repartições públicas do estado. “Em toda repartição pública que a gente vai, tem um grupinho formado com briga entre eles mesmo e Isso não posso admitir”, enfatizou Cameli.

Mutirão de Cirurgias

Gladosn deixou claro que o mutirão de cirurgias esta sendo planejado para atender a população não só na capital, mas, também no interior do estado. O governador também reclamou sobre os prazos estipulados pelas leis que aumentam a burocracia na hora de realizar as compras para a saúde.

Ramais

O governador anunciou que o setor rural acreano receberá o maior investimento da história na recuperação e manutenção de ramais a partir deste ano. Serão destinados R$ 94 milhões que certificam o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento da população que vive no campo. A definição do cronograma de obras será estabelecido, democraticamente, com sindicatos e associações rurais que escolherão os ramais prioritários que receberão as benfeitorias por parte da administração estadual. Ate a próxima semana serão assinados acordos de parcerias com mais de 20 prefeituras do estado.

Estabilidade para trabalhar

Gladson falou ainda, que não pretende demitir nenhum de seus secretarios, “meu maior problema e o fogo amigo, vem boatos de todos os lados, não vou demitir ninguém, necessito governar com a classe politico comigo, não tenho tempo para picuinhas, não tenho pretensão nenhuma de mudar secretários, só se me entregarem os cargos”.

Apoio à reforma da previdência

A aprovação das reforma da previdência vai passar estabilidade financeira para o governo federal e também estados e municípios. Repactuação dará condições de divisão justa para os podres, municipais e estaduais. Desde que assumi estou em busca de renegociar dividas do estado, pois só assim poderemos reaquecer a economia gerando empregos e mais renda ao trabalhador. Vou conversar muito com nossa bancada para que votem a favor.

Meio ambiente

Quando o governador Gladson Cameli desembarcou na cidade de Florencia, no interior da selva colombiana, o Acre inaugurou um novo capítulo nas relações econômicas e sociais para os povos da Amazônia.

Na Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas 2019 (GCF), Cameli apresentou novos programas de desenvolvimento regional, alguns pensados ainda na sua plataforma de campanha para eleger-se governador do Acre, e que terão como base o agronegócio de baixo carbono.

Um deles é o fortalecimento da pecuária alicerçada nas pastagens degradadas, com tecnologias de gerenciamento e de modernização do setor, sem prejuízo para a vida das populações tradicionais.

Comentários