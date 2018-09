Em entrevista concedida ao ContilNet na última quinta-feira (6), a promotora do Ministério Público Eleitoral do Acre, Alessandra Marques, falou sobre as Eleições 2018, as mudanças principais que ocorreram desde o último pleito e as medidas contra corrupção adotadas.

Marques tirou algumas dúvidas dos internautas, com relação as campanhas realizadas no mês que antecede o dia eleitoral no estado.

O 7 de outubro será marcado pela escolha de deputados estaduais e federais, senadores da república, governador e presidente.

Confira na íntegra a entrevista: