Gestor revelou que encontrou débitos exorbitantes e desvios administrativos que forçaram o governador Gladson Cameli a decretar estado de calamidade no setor.

Os principais desafios da Saúde Pública no Acre foram apresentados pelo secretário da pasta, Alysson Bestene, na 1ª Assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em 2019, realizada na última quarta-feira, 13, em Brasília.

Secretários estaduais de Saúde de todo o país estiveram no evento. Bestene ressaltou aos colegas de pasta o que encontrou, ao assumir a gestão, principalmente com relação às finanças, débitos exorbitantes e desvios administrativos que forçaram o governador Gladson Cameli a decretar estado de calamidade no setor.

“Me deparei com um déficit financeiro de R$ 67 milhões de débitos de gestões anteriores. E dentro desses débitos acabamos tendo dificuldades com a farmácia básica para os municípios e com a falta de profissionais”, ressaltou Alysson Bestene. “Em cidades mais distantes da capital temos muita dificuldade de contar com profissionais, principalmente com médicos especialistas”, completou o secretário.

Além da assembleia do Conass, Alysson Bestene também participou de reunião da Comissão Intergestores Tripartite, que aconteceu no dia seguinte, 14.

Alysson Bestene demonstra otimismo com os resultados do diálogo e debates do conselho,. “Esperamos que essas discussões dentro do Conass tragam bons resultados, e que possamos conseguir ajuda para desenvolver um bom trabalho durante a nossa gestão à frente da secretaria”.

No evento, os novos gestores também foram apresentados ao corpo técnico do Conass e ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os gestores puderam conhecer, detalhadamente, a atuação técnica e política do conselho, assim como os projetos de apoio às secretarias estaduais de saúde.