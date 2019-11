Cameli pediu, inclusive, que na volta, os torcedores possam se hospedar em terras acreanas

Por TON LINDOSO

“Eu acho que vai dar 2 a 1 para o Flamengo. O Flamengo irá representar o Brasil”. O chute foi do governador Gladson Cameli – e foi direto no gol, assim como as duas jogadas que o time carioca fez para virar a competição e se consagrar bicampeão na Libertadores.

Como você acompanhou no ContilNet, o governador deu o palpite em uma live em suas redes sociais. Cameli pediu, inclusive, que na volta, os torcedores possam se hospedar em terras acreanas.

Em momentos antes do jogo, o governador pé quente também já tinha sentenciado a vitória do time: “Ver o Mengão ganhar”, postou no Instagram.

Veja o vídeo do palpite:



