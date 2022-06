Em mais uma ação integrada, veículo roubado na capital é recuperado em menos de 24 horas em região de fronteira do Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, empossou na manhã desta quarta-feira, 1º, 183 novos professores efetivos para o quadro da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Ao todo, foram convocados 201 novos profissionais, totalizando, agora, 667 novos contratados desde o início da gestão.

A solenidade, realizada no auditório da SEE, em Rio Branco, contou com a participação do secretário de Educação, Aberson Carvalho; do presidente da Aleac, Nicolau Júnior; do líder do governo na Aleac, Pedro Longo; do deputado José Bestene e da subsecretária de Planejamento, Kelly Lacerda.

Na oportunidade, além da posse dos novos professores, o governador Gladson Cameli assinou ainda o projeto de lei (PL), a ser encaminhado à Aleac, que contempla coordenadores, secretários escolares e diretores de escolas com notebooks e planos de internet. Mais de 450 trabalhadores serão contemplados.

Além da capital, Rio Branco, onde 137 novos professores tomaram posse no quadro efetivo, também foram empossados outros profissionais em Cruzeiro do Sul (27), Feijó (2), Mâncio Lima (6), Plácido de Castro (3), Tarauacá (6), Senador Guiomard (3) e Xapuri (1).

Para o governador, a contratação dos profissionais é a realização do compromisso feito em 2018, de valorização do servidor. “É um momento de agradecer a Deus por essas conquistas, pois todos ajudaram de alguma forma a fazer a com que a máquina do Estado se mova”, afirmou.

Gladson destacou a criação de novos empregos. “Nosso maior desafio é diminuir a taxa de desemprego. Só na Segurança, direta e indiretamente, criamos mais de 1.100 novos postos de trabalho, e na Saúde a mesma coisa”, enfatizou.

Já o secretário Aberson Carvalho destacou, além da posse dos efetivos, a contratação de professores provisórios. “Esses novos professores estão distribuídos nas regionais e a partir da posse serão lotados, lembrando que temos ainda um certame em que estamos convocando mais de 600 temporários”, disse.

Entre as professoras que tomaram posse no auditório da SEE está Golby Pullig, de Língua Portuguesa. Para ela, a docência é muito especial e a educação um meio de transformar a sociedade, sobretudo os jovens.

“Fico feliz em ter sido chamada em um concurso em que eu não tinha mais esperança e agradeço ao governador Gladson Cameli por todo o empenho em convocar esses professores, tão necessários para a efetivação de uma educação plena e forte aqui no Acre”, enfatizou.

Quem também esperou muito por esse momento foi a professora Josilene dos Santos Rodrigues, de Língua Portuguesa. Ela já é efetiva na rede municipal de Educação de Rio Branco, mas no Estado era provisória.

“Este é um momento muito esperado para qualquer profissional, a gente tem mais segurança, um futuro, e a gente se sente mais seguro, mais preparado, porque não tem quebra de contrato e no próximo ano a gente sabe que vai continuar trabalhando”, destacou.

