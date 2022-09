Em mega carreata, Gladson e Ney abraçam Mailza: “Ela tem sido uma guerreira”

A “Coligação Avançar Para Fazer Mais”, encabeçada pelo candidato à reeleição, governador Gladson Cameli, sua vice, senadora Mailza Gomes, ambos do Progressistas, e o candidato ao senado da República, Ney Amorim (Podemos), saíram às ruas do bairro Calafate, em uma grande mega-carreata, no fim da tarde desta sexta-feira, 9.

De acordo com a organização do evento, mais de 10 mil pessoas marcaram presença em mais um desfile de carros na capital que mostra a força da chapa majoritária do governo que lidera as recentes pesquisas eleitorais.

Chegando como passageiro em um mototáxi, Gladson contou que o ato ocorre de maneira espontânea e sem pressão aos aliados. Além disso, o chefe do executivo acreano enalteceu o empenho e trabalho de sua vice, Mailza, nesse processo eleitoral. “A Mailza tem sido uma guerreira. Eu não tenho palavras para agradecer seu apoio, empenho e dedicação”, comentou.

Cameli voltou a reforçar que vem fazendo uma campanha limpa e sem ataques pessoais aos seus adversários políticos. “Não tenho tempo para isso. Vamos continuar fazendo uma campanha limpa e com propostas”, declarou.

O candidato ao senado da República, Ney Amorim, também fez elogios à chapa majoritária que disputará o pleito eleitoral – marcado para o dia 2 de outubro. Segundo ele, o povo vem fazendo uma festa de apoio ao governador Gladson e a senadora candidata a vice, Mailza Gomes.

Contudo, cauteloso, Amorim pregou respeito aos adversários e garantiu que o grupo precisa continuar fazendo uma campanha pé no chão. “Temos uma campanha de propostas e ideias que ao final vamos ter um resultado positivo”, ressaltou.

Bastante animada com o evento organizado pela equipe de campanha, a vice de Gladson disse que a receptividade da população mostra a confiabilidade da população na atual gestão. “É a esperança das pessoas que estão acreditando nas propostas e que confiam no trabalho do nosso governador. Estou feliz e é 11 com certeza”, destacou Gomes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários