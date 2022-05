Em meio à crise, Flamengo encara Goiás neste sábado pelo Brasileiro

Duelo às 16h30 no Maracanã

Após uma semana turbulenta, o Flamengo recebe o Goiás na tarde deste sábado (21) no Maracanã, pela sétima rodada da Série A Campeonato Brasileiro. Com apenas seis pontos em seis jogos, o Rubro-Negro busca a vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Goiás, com oito pontos, no meio da tabela, chega com moral após duas vitórias seguidas na competição, a última delas contra o Santos por 1 a 0. O embate Fla x Goiás, a partir das 16h30, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Wagner Gomes.

Preparação concluída para mais um compromisso no @Brasileirao. Nos vemos no Maraca! 👊 #VamosFlamengo pic.twitter.com/LZzlKbcEPN — Flamengo (@Flamengo) May 20, 2022

Além da expectativa por um resultado positivo em campo, os torcedores rubro-negros aguardam esclarecimentos da diretoria do clube sobre os atritos envolvendo o goleiro Diego Alves, o técnico Paulo Sousa e o diretor-executivo Bruno Spindel. Além dos três, o vice-presidente Marcos Braz também participará de coletiva conjunta após o duelo contra o Goiás.

Do lado rubro-negro, o técnico Paulo Sousa poderá contar com o zagueiro David Luiz, que ficou de fora do embate pela Libertadores na última terça (17) – o time superou em casa Universidad Católica (Chile) por 3 a 0. O jogador treinou nos últimos dois dias e pode substituir Rodrigo Caio que jogou no meio da semana.

No CT do Fluminense, o #MaiorDoCentroOeste finalizou a preparação para enfrentar o Flamengo, neste sábado. PRA CIMA, VERDÃO! 👊 📸 Fernando Lima | Goiás EC pic.twitter.com/NKUessBKm0 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 21, 2022

Já o Goiás, comandado por Jair Ventura, terá o retorno dos jogadores Sidney e Henrique Lordelo, que cumpriram suspensão no duelo contra o Santos, na última rodada. Quem também estará à disposição do treinador será o zagueiro Sidnei, que vinha sendo poupado devido a desconforto muscular na panturrilha. O desfalque do Esmeraldino neste sábado (21) será o atacante Vinícius, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários