O governador do Acre, Gladson Cameli, fez uma visita surpresa à sede da Secretaria da Polícia Civil, no bairro Bosque, em Rio Branco. Cameli estava acompanhado do secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cezar. Na pauta, a redução da pasta a apenas um Departamento da Sejusp.

Segundo apurou a reportagem, Gladson colocou na mesa todos os problemas enfrentados pelo Palácio Rio Branco com a Polícia Civil, e questionou “o ego” de alguns membros da instituição, que estão brigando entre si por espaços de comando da polícia investigativa acreana.

A proposta de rebaixar a secretaria para um departamento ou diretoria da Sejusp está prevista na reforma administrativa que o governador quer apresentar, nos próximos dias, à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Um grupo de servidores, formado por delegados, policiais e escrivães, é contra a decisão do governador.

Tão logo Gladson chegou ao gabinete do delegado Rêmulo Diniz, secretário da Polícia Civil, todos os delegados chefes de delegacias e da parte administrativa foram chamados para ouvir a posição do governador acreano. Ao que tudo indica, Cameli não deve voltar atrás com a baixa da pasta.

