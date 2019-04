Mesmo em meio à crise econômica que o Brasil vive há cinco anos, o mercado de beleza e estética gera bons resultados e continua em expansão. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos e do Instituto FSB Pesquisa mostra que o país é o terceiro maior mercado consumidor em relação a produtos e equipamentos de beleza e estética. Sempre aquecidas, as áreas podem ser alternativas de trabalho para fugir do desemprego.

Já um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostra que de 2010 a 2015 o número de centros estéticos e salões de beleza no país aumentou 567%. O avanço foi de 72 mil empreendimentos para cerca de 500 mil, resultado com teor significativo e que mostra o quanto o mercado de beleza e estética é um dos mais vantajoso atualmente. O levantamento do Sebrae mostra que até 2020 o setor deva ter um crescimento de 14% ao ano.

Daiane Ferreira, gerente de um empreendimento do ramo, explica que o Acre vive a mesma tendência de expansão. Segundo ela, cada vez mais as pessoas procuram cuidados com a pele com tratamentos como combate à acne, clareamento de melasmas e rejuvenescimento. “Isso gera uma demanda positiva para os profissionais da área e atrai mais adeptos para esse campo. A tendência é que cada vez mais as pessoas enxerguem nisso a chance de vencer o desemprego”.

Além de profissionais de Fisioterapia, Enfermagem, Estética, Biomedicina, Farmácia e todas as áreas que envolvam beleza, saúde e estética, as pessoas que desejam atuar no ramo para conseguir uma renda fixa podem fazer cursos de capacitação para iniciar o próprio empreendimento. Entretanto, Daiane reforça que é importante que as pessoas que pretendem atuar na área sejam capacitadas e habilitadas, uma vez que elas lidarão com procedimentos que têm técnicas médicas.

E com a intenção de ofertar capacitação, qualificação e novos conhecimentos para profissionais da área da estética e de beleza e os que pretendem trabalhar nas áreas, o Acre recebe no dia 5 de maio a segunda edição do Road Show Pele Nova. Promovido pela RosasFarma e Bioage, o evento reunirá os mais renomados profissionais do Brasil nas duas áreas e será realizado no auditório do Serviço Nacional do Comércio (Senac) com uma série de atividades durante o dia.

Protocolo Acne C Effect, Biolifting Effect C e Perfect Brigth C são alguns dos temas apresentados ao público durante o curso. Todos eles trazem as novas tendências utilizadas pelos profissionais-palestrantes em suas respectivas áreas. A ideia é que as técnicas sejam inseridas no mercado acreano. Especialistas dessas áreas estarão em Rio Branco para trazer as novidades. Dani Bastos, autora e pesquisadora do método Tensi Lifting Manual, é um dos diversos nomes confirmados.

Maria de Fátima, curadora educacional e científica do Congresso Internacional de Estética Les Nouvelles e professora do curso de Bacharelado em Estética e da Pós-graduação em Pré e Pós Cirúrgico da Universidade Anhembi Morumbi; Regina Gante, Cléia Reis e Rosângela Robledo também são as referências nacionais que se farão presentes no evento da RosasFarma e Bioage. Mais informações podem ser adquiridas pelos números (68) 98408-1697 e (68) 98408-1413.

“Essa é uma das vantagens de quem se profissionaliza na área de estética. Quem deseja ter o próprio negócio pode iniciar com baixo investimento e evoluir rapidamente. Já vi profissionais que atendiam clientes em um quartinho de casa, apenas com uma maca, um ambiente organizado e bons produtos se tornarem proprietários de grandes clínicas. Quem tem afinidade, pode encontrar soluções para obter liberdade financeira e mitigar os efeitos da crise”, finaliza Êrika Rosas, proprietária da RosasFarma.

Road Show 2018

Em maio de 2018, a RosasFarma promoveu a primeira edição do Road Show. Ao todo, mais de 200 profissionais compareceram ao auditório da Uninorte para participar de palestras com especialistas renomados que debateram técnicas inovadoras sobre o tratamento facial.

