Percorrendo o Brasil inteiro em busca de voto, os pretendentes ao Palácio do Planalto Ciro Gomes, do PDT e Geraldo Alckmin, do PSDB, visitam o Acre neste final de semana. Ciro cumpre agenda de campanha em Rio Branco na próxima sexta-feira (14).

Alckmin será recebido por seus aliados tucanos no mesmo dia. Apesar de chegar na noite de sexta, somente no sábado (15) pela manhã ele fará o corpo a corpo com os militantes participando de uma caminhada no mercado Elias Mansour e entorno do Terminal Urbano.

O presidente da executiva estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Luiz Tchê, concedeu entrevista no salão azul da Assembléia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), na manhã desta quinta-feira (13), para divulgar a agenda de Ciro Gomes, que está em segundo lugar nas pesquisas. Conforme Tchê, o presidente fará uma breve visita, que deve durar três horas, devido a uma extensa agenda de campanha.

De acordo com Tchê, Ciro chega nesta sexta-feira (14) por volta das 13 horas, no Aeroporto Internacional de Rio Branco. “Após a chegada do candidato ele falta uma coletiva à imprensa ás 13h30, que deve durar em torno de 30 minutos”, ressaltou.

Em seguida, o presidenciável sairá em direção ao Centro da cidade, aonde fará uma caminhada pelos camelódromos. “O Ciro é um cara do povo, vamos fazer uma caminhada e panfletagem pelos camelódromos no calçadão”, frisou. De acordo com Tchê, a segurança do candidato será reforçada pela equipe da Polícia Federal. “A Polícia Federal me ligou e disse que a segurança do candidato será realizada por eles, para manter a sua segurança pessoal”, destacou.

Após a panfletagem, Ciro Gomes retorna ao aeroporto e às 16 horas ele viaja para Rondônia, aonde cumprirá agenda de campanha em Porto Velho pela parte da noite.