A Prefeita Fernanda Hassem está representando o município de Brasiléia na Alemanha, participando de uma missão com outras prefeitas brasileiras, por meio do Instituto Alziras. Resultado de uma parceria com a Embaixada da Alemanha e o Instituto Clima e Sociedade.

Na Alemanha, Fernanda Hassem será uma das 7 prefeitas representantes do Instituto Alziras e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em uma missão para fortalecer lideranças políticas femininas e aproximar gestoras brasileiras e alemãs de políticas públicas municipais alinhadas com os compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris, integrando na prática temas como gênero, cidades e clima.

Dentre as várias agendas, as prefeitas tiveram a oportunidade de participar de uma reunião com a Ministra do Meio Ambiente, Sra. Svenja Schulze, sobre a importância das iniciativas locais de preservação ambiental e do protagonismo de lideranças femininas em uma rede global.·.

Além da Prefeita Fernanda Hassem, foram convidadas para a missão as prefeitas, Anna Lorena, de Monteiro, na Paraíba; Cintia Ribeiro, de Palmas, em Tocantins; Sisi Blind, de São Cristovão do Sul, em Santa Catarina; Tânia Terezinha da Silva, de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul; e Pauline Pereira, de Campo Alegre, em Alagoas.

Sem fins lucrativos, Instituto Alziras tem o objetivo de contribuir para o aumento da representação feminina na política por meio do fortalecimento de mandatos e candidaturas de mulheres no Brasil.

Para a Prefeita Fernanda Hassem essa é uma oportunidade ímpar, de poder levar o nome de Brasiléia para fora do país. “Estou apresentando dados sobre os impactos ambientais causados pelas enchentes em Brasiléia nos anos 2012 e 2015, e desta forma pleiteando um possível pacto financeiro para investimentos no município, tendo em vista que a Alemanha financia alguns estados brasileiros nessas problemáticas”, destacou Fernanda Hassem.

A missão foi um convite feito pela Embaixada, sendo que os gastos com passagens e hospedagem estão sendo custeados pela Embaixada da Alemanha.

1 de 5

Comentários