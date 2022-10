Em nota, Bocalom parabeniza Gladson por vitória: “Me coloco à disposição”

O governo do Estado, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realiza a partir do dia 3 de outubro a 9ª edição da Copa Master de futebol. As partidas acontecerão no estádio Arena da Floresta e a atual campeã da competição é a equipe de Xapuri.

Nesta edição participarão 28 equipes, das quais 11 são do interior do estado. Elas estarão divididas em sete grupos, sendo classificadas para as oitavas de final as duas melhores equipes de cada grupo, além dos dois melhores terceiros lugares, totalizando 16 equipes.

O congresso técnico para a realização da Copa Master aconteceu no último dia 17 de setembro, no próprio estádio Arena da Floresta. Ao todo serão R$ 15 mil em premiação, sendo R$ 7 mil para o primeiro colocado, R$ 4,5 mil para o segundo, R$ 2,5 mil para o terceiro colocado e até um prêmio de R$ 500 para o melhor goleiro bem como para o melhor artilheiro.

De acordo com o chefe da Divisão de Esportes Comunitários do Departamento de Esportes da SEE, Marcelo Fontenelle, este ano a edição do evento bateu recorde de inscrições. “Em decorrência disso, teremos este ano uma competição de 45 dias”, explicou.

Os jogos, ainda de acordo com ele, acontecerão todos os dias. “Depois da fase classificatória teremos um mata-mata com 16 equipes. Não tem mistério, esperamos que vença o melhor e este ano teremos uma mega-premiação, inclusive para o melhor goleiro e para o artilheiro da competição”, afirmou.

