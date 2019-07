Assessoria de Comunicação da PM

Policiais militares da companhia de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreenderam nesta sexta-feira, 05, duas armas de fogo. As apreensões ocorreram após denúncias anônimas em locais diferentes da capital.

Por volta das 10h00min, militares da Rotam com apoio de uma guarnição da Companhia de Policiamento com Cães (CPcães), chegaram à rua Piauí, bairro Preventório para averiguar uma denúncia anônima, informando que uma organização criminosa teria enterrado armas de fogo em um terreno baldio.

No local, os militares fizeram diversas buscas, não conseguiram constar a veracidade das informações, mas conseguiram prender dois homens um de 24 anos, outro de 26 anos, com uma espingarda calibre 20 com um cartucho intacto. A dupla foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla).

Assaltante ferido é preso com arma de fogo no interior de veículo

Na tarde desta sexta-feira, 05, na Vila Custódio Freire, dois indivíduos armados tentaram roubar um agente de segurança pública, que reagiu e neutralizou um dos autores, o outro ficou ferido, mas acabou fugindo.

Policiais do 4° Batalhão e de diversas companhias do Bope prestaram apoio ao agente de segurança pública, e após coletar as características do assaltante intensificaram as buscas na região para localizá-lo.

Por volta das 17h45min, uma guarnição da Rotam foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para tentar localizar um veículo Saveiro Cross de cor vermelha, suspeito de transporta o homem ferido. O automóvel estava circulando no ramal do Paraíso, loteamento Adalto Frota, região da Vila Custódio Freire.

Os militares localizaram o carro e constaram a denúncia, e ainda apreenderam uma espingarda de pressão adaptada para o calibre 22 e oito cartuchos calibre 16 intactos. O ferido foi identificado como Isaac Castro de Souza, 19 anos, antes de ser encaminhado para Defla, ele foi conduzido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os demais ocupantes do veículo também foram conduzidos à delegacia.

