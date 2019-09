O Acre tem 3.475 organizações não governamentais (Ongs) também conhecidas como Organizações da Sociedade Civil (OSC). As Ongs sempre atuaram no Estado, mas segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil no Brasil, produzido pelo Ipea, houve uma explosão no número dessas organizações a partir do ano 2000.

Entre 2010 e 2018, as ongs receberam R$ 124.541.873,21 em repasses para seus projetos. Ao contrário do senso comum, as ongs empregam muita mão-de-obra nos municípios onde atuam. No total, 2.933 trabalhadores atuam nas ongs acreanas, que juntas movimentam 56 projetos em diferentes áreas. 49 dos trabalhadores se declaram portador de necessidades especiais e 4 atuam voluntariamente.

O Acre é o 23º em relação aos repasses de recursos, com média de R$ 5.096.803,32 por ano. A média nacional por Estado de repasse de recursos é de R$ 472.982,58. Além dos repasses federais, a categoria de recursos mais declarada foi recursos públicos com 17.63% do total.

Dessa forma, o discurso de que o Acre é um lugar ongueiro cai por terra quando se segue analisando os dados do Ipea: o Acre é o 25º em relação a quantidade de OSCs no âmbito nacional. Nesse ranking, o Estado de São Paulo, 160.571 OSCs) e o município de São Paulo – 46.359 OSCs) são os que contêm mais ongs. Roraima e o município de Aroeiras do Itaim, no Piauí, são os que contêm menos: 2.087 e 2 respectivamente.

Segundo o Mapa das Ongs, na população de ongs do Estado, 85.87% são classificadas como associação privada. A média nacional é de 86.33% de ongs assim identificadas.

O Acre possui 40.76% das ongs atuando em desenvolvimento e defesa de direitos, enquanto o percentual médio nacional nessa categoria é de 39.91%.

