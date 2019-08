O Governo do Acre informa que a previsão climática indica que as condições de circulação atmosférica ainda respondem as condições oceânicas registradas nos meses anteriores.

Mesmo sem sofrer influência de fenômenos metereológicos, como o El Niño, a estiagem deste ano vem levando os rios do Acre a níveis críticos. Em Porto Walter, por exemplo, a medição desta sexta-feira (30) apontou 0,35 centímetros de lâmina d´água para o Rio Juruá –muito baixo do nível considerado de alerta máximo para aquele ponto, que é de 2 m.

E o Governo do Acre, através da Unidade de Situação de Monitoramento Hidrometerológico, lembra que até outubro as chuvas estarão abaixo da normalidade no Acre.

