Em pronunciamento, Queiroga pede que pais vacinem filhos contra a poliomielite

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo presidente da autarquia, Petronio Antunes, realizou visita técnica a obras em municípios do Alto Acre. Na sexta-feira, 4, em Assis Brasil, o governo do Estado foi beneficiado com uma embarcação doada pela prefeitura. A embarcação deve ser utilizada pela Diretoria de Portos e Aeroportos, em Xapuri.

Na ocasião, Petronio Antunes visitou a obra do anel viário de Brasileia-Epitaciolândia, onde os trabalhos seguem em ritmo acelerado no intuito de assegurar a mobilidade no tráfego de veículos entre as duas cidades. Com investimento em torno de R$ 60,4 milhões, o anel viário é uma obra do governo do Estado, executada por meio do Deracre, em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

“Estamos próximos da interligação de Epitaciolândia com Brasileia, faltam quatro aduelas para ligação da ponte sobre o Rio Acre e estamos iniciando a concretagem de mais uma aduela”, destacou o presidente do Deracre.

Além disso, Antunes fez visita ao Ramal Estrada Velha, no município de Epitaciolândia, onde pediu celeridade na execução dos trabalhos. Segundo o gestor, a empresa contratada tem atuado no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de saídas d’água, retirada de atoleiros e nivelamento de superfície. As intervenções devem beneficiar as famílias que necessitam de mais trafegabilidade.

Em Xapuri, o Deracre e o Consórcio Rio Acre têm trabalhado na construção da Ponte da Sibéria. Em ritmo acelerado, agentes do consórcio executam a concretagem do bloco de apoio AP-5 da ponte. O bloco tem dimensões de 10x10m de largura, por 3,5m de altura, o que exige a aplicação de cerca de 350 metros cúbicos de concretagem.

“Em breve os trabalhos se concentrarão no bloco AP-6, que liga no lado da Sibéria”, disse Antunes.

Segundo Petronio, a estrutura terá 363 metros de extensão, com rampas de acesso, e ligará o centro de Xapuri ao bairro Sibéria. O empreendimento foi orçado em mais de R$ 40 milhões, com mais de R$ 15 milhões oriundos de recursos próprios e R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. As intervenções, quando concluídas, proporcionarão mais mobilidade e segurança para 20 mil pessoas.

