O candidato a governador pelo PT, Marcus Alexandre Viana, esteve na manhã deste sábado, 8, cumprindo agenda no município de Sena Madureira, tradicional reduto oposicionista. A cidade é administrada pelo MDB de Mazinho Serafim. O governadorável teve ao seu lado o senador Jorge Viana (PT), que busca a reeleição.

Acompanhados de lideranças políticas locais, os petistas fizeram uma caminhada de cerca de 5 Km, desde a entrada da cidade, passando pelos Bairros Cristo Libertador, Linha do Tiro e Ana Vieira.

Nem o Sol quente, nem as ladeiras, impediriam a caminhada, que, por onde passava, atraia mais gente. Quem não foi caminhar, ficava na frente de casa, demonstrando apoio à candidatura do petista, como o aposentado Sebastião Araújo.

Ele disse que quer em Sena Madureira o “trabalho bem feito que o Marcus Alexandre fez em Rio Branco. Aqui a gente sabe que ele é muito trabalhador e queremos isso pra Sena e todo o Acre”, disse Sebastião Araújo.

Os ex-prefeitos Mano Rufino e Nilson Areal e o vereador Boideia, participaram da caminhada, além dos candidatos a deputado estadual de Sena Madureira, Jusa Bispo e Real.

Na Praça do Bairro Ana Vieira, Marcus Alexandre agradeceu pelo grande entusiasmo da população que não mediu esforços para estar com ele e Jorge Viana.

“Sena Madureira sempre me recebe muito bem. Essa caminhada foi muito simbólica porque confirmou que não tem sol nem chuva que impeça da população demonstrar carinho e apoio. Vamos retribuir com muito trabalho no governo do Estado”, disse Marcus Viana.

