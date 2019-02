Gladson Cameli e Roberto Duarte (MDB), deputado que tem incomodado o governo na Assembleia Legislativa por sua postura independente, se encontraram nesta sexta-feira, 22, durante agenda da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no Acre.

É o primeiro encontro entre ambos depois que o parlamentar emedebista resolveu levantar a voz crítica contra a gestão de Cameli no parlamento acreano.

Quando estacionou seu carro ao lado de uma plantação de soja na fazenda Mariana na BR-364, local em que a ministra da Agricultura, o governador e políticos locais, acompanhariam uma colheita, Roberto Duarte, por um momento, teve uma atenção especial de Cameli.

“Roberto vem mais pra cá”, chamou o governador.

Os dois conversaram por alguns segundos. Gladson disse respeitar os posicionamentos do emedebista por entender que as críticas dele são construtivas e com o objetivo de “buscar melhorias”.

Nesta semana, por causa de críticas ao governo devido a um decreto que estaria prejudicando empresários locais, Roberto Duarte e Gerlen Diniz (PP), correligionário de Gladson, quase foram aos tapas dentro do plenário da Casa do Povo.

A reação de Gerlen seria o reflexo da preocupação do Palácio Rio Branco com a postura do deputado do MDB na Assembleia.

O Palácio chegou a enviar emissários para acalmar e afagar Duarte, que não cede a pressões afirmando possuir independência para criticar a atual gestão “por não possuir cargo no governo”.

Luciano Tavares - Noticias da Hora

Comentários