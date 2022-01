Em resposta contra o crime, Polícia Civil de Xapuri prende acusados de assaltar idosa

Uma equipe do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, durante abordagem de rotina no posto de controle localizado no entroncamento de acesso ao município de Xapuri, na BR 317, detiveram um homem de 26 anos pelo crime de tráfico internacional de drogas.

O trabalho aconteceu próximo ao meio-dia desta quarta-feira, dia 26, quando pararam um veículo utilitário que tinha como destino, a cidade de Rio Branco partindo de Epitaciolândia, localizada na fronteira com a Bolívia.

Durante entrevista de rotina, o cidadão chamou atenção partindo daí, uma revista no veículo. Foi quando descobriram que havia em meio às caixas, uma grande quantidade de ‘tijolos’, contendo cloridrato de cocaína constatado após averiguação e testes.

O homem foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico internacional de drogas previsto do no Código Penal. A ação também contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal – PRF, e a após ser pesada, foi somando um total de 28 quilos e 950 gramas no total.

A droga apreendida seria entregue na Capital acreana e o homem contou que receberia uma quantia de aproximadamente R$ 10 mil reais pela carga, caso chegasse ao seu destino.

A equipe do Gefron se deslocou para a delegacia da Polícia Federal localizada na cidade de Epitaciolândia, onde o acusado seria ouvido e flagranteado, podendo ser transferido para o presídio na Capital nas próximas horas.

Veja entrevista com o delegado Rêmulo Diniz.

Comentários