O senador Marcio Bittar (MDB-AC) se reuniu na manhã desta quinta-feira (31), em Brasília, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para solicitar a liberação de recursos para o estado. O ministro se comprometeu a atender ao pedido de liberação de R$ 3 milhões para a composição de um estudo sobre a cadeia produtiva do Acre, prometeu agilizar a assinatura do convênio entre os governos federal e estadual para a realização da primeira fase do projeto Bacia do Rio Acre e acenou com a possibilidade de liberação de outros R$ 12 milhões, a serem investidos em melhorias nas cidades acreanas.

Em relação à cadeia produtiva, a intenção é mapear as potencialidades econômicas locais no intuito de fomentar as atividades produtivas nas diferentes regiões do Acre.

“Para sabermos quais dessas atividades são mais promissoras no sentido da geração de emprego e renda, precisamos mapear toda a cadeia da produção”, explicou o senador.

Ele também solicitou ao ministro maior celeridade na assinatura do convênio firmado entre o governo federal e o governo do estado, a partir da apresentação de um projeto de sua autoria batizado de Bacia do Rio Acre. A iniciativa tem por finalidade acabar de uma vez por todas com as enchentes que acarretam milhões em prejuízos materiais e também criar reservatórios de água a ser usada no abastecimento da capital e outros municípios cortados pelo Rio Acre. A primeira fase do projeto foi estimada em R$ 5 milhões

Por fim, Bittar solicitou a Gustavo Canuto a alocação de outros R$ 12 milhões extra-emendas parlamentares para investimentos diversos nos 22 municípios do estado.

“Saímos do encontro satisfeitos com a receptividade do ministro às nossas propostas”, concluiu Marcio Bittar.

