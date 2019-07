Em sua peregrinação pelos Ministérios em Brasília (DF), o governador Gladson Cameli se encontrou na tarde desta segunda-feira, 29, com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que garantiu ao Chefe do Palácio Rio Branco a liberação de mais de R$ 40 milhões em recursos para compra de fardamentos para as polícias militar e civil, equipamento de comunicação e inteligência e 100 viaturas modelo Mitsubishi L-200 Sport para reforçar a segurança pública.

Ao ac24horas, Cameli destacou que as 100 viaturas virão direto da fábrica. “Já pedimos elas. A previsão de entrega é no máximo 60 dias”, destacou o governador.

Em meio a onda de violência que assola o Estado, principalmente devida ao último final de semana onde três pessoas foram executadas e outras cinco ficaram feridas, o governador se mostrou sensível a situação e destacou que o Acre só sairá dessa situação com educação, emprego e renda.

“Não tenhamos dúvidas. Não é uma situação fácil. Peço que todos os acreanos se unam. Estamos fazendo a nossa parte de recuperar a o brio de nossa segurança pública com investimento pesado, mas também quero destacar que somente com a criação de emprego, renda e educação poderemos vencer essa situação. Estou trabalhando diuturnamente para trazer recursos e investimentos com o objetivo de dar uma resposta a nossa sociedade”, frisou.

Comentários