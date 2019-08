Em reunião com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Professor Carlos Alberto Decotelli, o senador Sérgio Petecão (PSD) solicitou o pagamento de recursos que somam R$ 2, 200.00 milhões em investimentos para construção e reforma de escolas, creches, quadras esportivas e aquisição de ônibus escolar.

Os recursos são parcelas em atraso provenientes do então Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e aguardam pagamento para a conclusão de obras.

Com o pagamento da verba, nove municípios serão contemplados, entre eles: Assis Brasil, Bujari, Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Porto Acre, Plácido de Castro, Rio Branco, Rodrigues Alves e Tarauacá.

Sérgio Petecão afirmou que seu principal receio é que a falta de pagamento faça com que se crie um “parque” de escolas e creches inacabadas no estado, ocasionando no mal-uso de verbas públicas, deixando de entregar obras de grande importância à população. “As obras estão inacabadas e é inadmissível que a população – os que mais necessitam – sofram com isso.

O FNDE reconheceu os atrasos dos repasses e se comprometeram em normalizar a situação.

