Em RO, boi vai parar dentro de ônibus após ser atropelado na BR-364

“Hoje foi dia de Proerd” para 120 alunos do 5° e 7° anos do Colégio Primeiro Passo que, após três meses de curso, foram certificados no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que já atua há 23 anos no Estado do Acre. A solenidade, realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC), organizadora do programa, ocorreu na manhã desta sexta-feira, 10, no auditório da Uninorte, contando com a participação dos pais e responsáveis dos estudantes, e com a presença do Mascote do Proerd, Leão Dare, que ao entrar no auditório arrancou aplausos dos alunos e pais.

O evento foi abrilhantado com a Banda de Música da corporação e teve a tradicional leitura das redações a respeito do Proerd, sendo escolhidas de cada turma seis estudantes que se destacaram.

A coordenadora do Policiamento Comunitário e de Direitos Humanos da Polícia Militar do Acre (PMAC), major Ana Cássia, destacou a importância da família no processo de ensino. “Quero dizer aos senhores familiares que a Polícia Militar plantou, ao longo dessas semanas, uma semente e que ela precisa ser regada, e os senhores tem um papel fundamental nesse processo”, destacou a comandante.

Edilamar Scramin Grauman, coordenadora do Sistema Anglo de Ensino, enfatizou a importância da parceria da escola com a Polícia Militar. “Eu considero esse trabalho da Polícia Militar como de formiguinha, onde, como falou o locutor, já são quase 200 mil crianças que passaram pelas lições do Proerd e isso não para aqui. Eu agradeço a Polícia Militar por mais esse convite. Há mais de 20 anos que a escola é parceira desse programa e não vamos parar”, disse a diretora.

Escolhida entre os pais dos alunos para representá-los, Almilene Freire, policial militar, é instrutora formada no Proerd em 2004. A militar enfatizou a importância do aprendizado oferecido pelo programa na vida dos jovens. “É um momento super importante para a Polícia Militar, por estar formando mais essas crianças, e também para as famílias, que têm e terão um papel fundamental nesse aprendizado, dando continuidade ao processo que foi iniciado em sala de aula pelos instrutores”, disse a mãe do pequeno Lucas Freire, 10, aluno do 5° ano “A”.