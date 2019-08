O governador Gladson Cameli participou neste domingo (18) do Festival da Imigração Chinesa, em São Paulo, e na oportunidade, durante discurso, falou da intenção do Acre em estabelecer parcerias comerciais com a China.

Cameli recordou que o Acre, a partir da Estrada do Pacífico, é o lugar ideal para o início da conexão comercial e industrial entre o Brasil e aquele país.

“Conversei com o Cônsul geral da China em São Paulo, Chen Peijiesobre, sobre as vantagens de estabelecer relações comerciais com o Acre, frisei que nosso estado é a melhor conexão do Brasil com os mercados asiáticos. Nas entrevistas que dei para a imprensa nacional e chinesa reiterei que o Acre está de portas abertas para estabelecer uma relação comercial com a China.

Fiquei encantado com as crianças chinesas que vieram conhecer um pouco do nosso futebol. Além dos acordos comerciais precisamos dar valor ao intercâmbio cultural.”

Gladson participou do evento a convite do deputado federal Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar que apoia a China, e do presidente da Associação Chinesa do Brasil, Zhangwei.

O governador afirmou que nos próximos dias uma comitiva do Acre deve visitar o país para estudar possibilidades de estreitamento nas relações comerciais.

Nesta segunda e terça-feira, o governador do Acre cumpre agenda em Brasília.