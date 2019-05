A Polícia Militar de Sena Madureira emitiu na tarde desta quarta-feira, 8, um alerta para os comerciantes, principalmente para quem lida com a venda de bebidas alcoólicas. É que a partir de agora, a licença de segurança é solicitada no Quartel da PM e não mais no setor de Furepol da Delegacia como ocorria anteriormente.

De acordo com a sargento Gersineide Lira, é importante que os donos de bares, distribuidoras e mercearias procurem se regularizar, sob pena de serem multados durante as fiscalizações. “Até o final deste mês estamos desenvolvendo um trabalho de orientação, Daí em diante vamos começar a fiscalização, por isso, é importante que todos estejam regularizados. A licença de segurança vence no dia 31 de dezembro, então quem não deu entrada ainda neste ano de 2019 está funcionando de forma irregular”, salientou.

Quem tiver dúvidas quanto ao procedimento, deve procurar o Quartel da PM no horário compreendido entre às 7 horas da manhã e ás 13 horas.