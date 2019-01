Governador também fez a entrega de máquinas e equipamentos ao município

SALOMÃO MATOS, DO CONTILNET

O governador do Acre, Gladson Cameli, cumpre, nesta sexta-feira (4), sua primeira agenda no interior do Acre, no município de Sena Madureira, na manhã desta sexta-feira (5), para reafirmar os seus compromissos durante a campanha. Ele, que estava acompanhado dos deputados Flaviano Melo (MDB), Gehlen Diniz (PP), Chagas Romão (MDB), Nelson Sales (PP), Alípio Gomes, presidente da Câmara, Secretário de Planejamento Sirley Alencar, Secretário Municipal de Saúde, Daniel Alencar, foi recepcionado pelo prefeito da cidade Mazinho Serafim e a sua esposa, a deputada estadual Meire Serafim (MDB), sendo inclusive a mais votada entre os parlamentares nas eleições de 2018. O comandante da PM, Michel Casagrande, o coronel Juscelino, do Corpo de Bombeiros.

Na agenda do governador, constam a entrega de máquinas e equipamentos no município. “O primeiro compromisso que eu quero cumprir aqui será a construção da ponte do Segundo Distrito, aqui da nossa princesinha do Acre. Vamos dar atenção especial aos ribeirinhos, quem mora na zona rural e urbana. Vamos virar Sena Madureira de cabeça pra baixo em obras e desenvolvimento que essa gente tanta precisa” garantiu o governador.

Cameli afirmou ainda que sabe da responsabilidade que pesa sobre seus ombros e voltou a afirmar que, quem apostar que o governo dele vai dar errado, vai perder.

“Recebemos do governo anterior um pepino e um abacaxi gigante que já estamos descascando. Iremos governar para todos e todos os nossos compromisso vamos cumprir e colocar o Acre de volta na rota do desenvolvimento”, finalizou Cameli.

