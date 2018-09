O candidato a governador pelo PT, Marcus Alexandre Viana, realizou no início da noite desta quarta-feira, 12, em Senador Guiomard, ato de campanha que percorreu a principal avenida do município, reunindo um grande número de apoiadores e simpatizantes.

Além de Marcus Viana, o evento contou com a participação do candidato ao Senado Jorge Viana (PT) e de deputados federais e estaduais, alguns deles com base política na vizinha cidade. O petista seguiu na caminhada conversando com comerciantes e com a população sobre as propostas do seu plano de governo.

A caminhada, de cerca de dois quilômetros, foi encerrada em frente à Rodoviária de Senador Guiomard, onde Marcus Alexandre agradeceu pela acolhida “Essa multidão deixa claro que o povo do Quinari abraçou nossa campanha. Aqui vejo gente que veio de longe, de vários ramais, até da Bonal. E é essa presença maciça que nos dá a certeza da vitória”, disse ele.

A dona de casa Marlene Martins diz que escolheu Marcus Alexandre como candidato porque sabe “que com ele terá obras, geração de emprego e nosso Acre vai crescer”.

