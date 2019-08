De acordo com a polícia, Rosângela foi morta quando estava a caminho da escola, em Tarauacá

O sistema de segurança pública que atua na região de Tarauacá a Cruzeiro do Sul está mobilizado desde a última segunda-feira (29) para identificar e prender um homem acusado de matar a estudante Rosangela da Silva Oliveira, aluna do 3º ano do ensino médio na Escola Rural 15 de Junho, em Tarauacá. Ela foi assassinada com 22 facadas em uma localidade às margens da BR-364, em frente à fazenda do senhor conhecido como “Zé Anão”. Eu corpo foi encontrado na última segunda-feira.

De acordo com a polícia, a jovem foi morta pelo namorado, que em seguida tentou suicídio mas, não conseguindo tirar a própria vida, o homem (que não foi identificado), fugiu. Rosângela foi morta quando estava a caminho da escola. A polícia trabalha com a informação de que o acusado teria fugido para Cruzeiro do Sul.

