O governo do Estado está preocupado com a segurança. Mas com a segurança do governador. Tanto que a Secretaria da Casa Civil do Estado repassou veículos próprios para o Gabinete Militar e para serem usados na segurança do chefe do Estado.

“Um governador de Estado reforçar a segurança não seria motivo de destaque se a segurança da população em geral estivesse à altura das necessidades. Mas com o avanço do crime organizado, ampliar a proteção pessoal parece ser a aplicação da máxima: farinha pouca, meu pirão primeiro”, comentou o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB).

Gonzaga destacou que enquanto os bairros periféricos estão à míngua, vendo as mortes e ataque se multiplicarem, o governador tem o seu staff de segurança, a sua polícia pessoal, reforçada cada vez mais.

Mais carros para polícia do governador

Conforme a publicação realizada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta a Casa Civil repassou os carros para a “polícia do governador” por meio do Extrato de Termo de Cooperação Nº 03/2018.

A parceria, bem como de Cooperação Técnica e Operacional visa a cessão/repasse de um dos seus veículos de passeio, limpo e devidamente abastecido, para o Gabinete Militar do Governador, por período determinado, para a utilização do veículo no serviço direto de segurança do chefe do executivo do estado.

O Termo de Cooperação vigorará até o dia 27 de dezembro de 2018, podendo o presente ser prorrogado, alterado ou complementado, por acordo entre as partes, até o limite legal. Não constam os dados do veículo.

