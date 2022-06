Em três minutos, Palmeiras vira e vence o Atlético-GO pelo Brasileirão

Com dois gols de Gustavo Gómez, um de Zé Rafael e outro de Gustavo Scarpa; Verdão lidera a competição com 25 pontos

O Palmeiras foi a campo no Allianz Parque sabendo do tropeço do Corinthians, que poderia ter tirado sua liderança, do Brasileirão 2022, e virou o jogo em três minutos contra o Atlético-GO, ainda no primeiro tempo, e terminou vencendo por 4 a 2, na noite desta quinta-feira (16) e chegou a 25 pontos conquistados.

A vitória do Verdão diante de 38.888 pessoas teve cinco gols anotados na etapa inicial. Foram dois do zagueiro Gustavo Gómez, um de Gustavo Scarpa e outro do aniversariante Zé Rafael. Luan, contra, e Churín, descontaram para o Dragão.

Com o resultado, o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira aumentou sua invencibilidade para 18 partidas sem perder na temporada e abriu três pontos de diferença para o Timão, que tem 22. Além disso, se firmou ainda mais como o melhor ataque (23) do Campeonato Brasileiro e um saldo positivo de 16.

Próximos jogos

O Palmeiras fará agora um clássico na próxima partida. A equipe enfrentará o São Paulo, no Morumbi, às 20h, na segunda-feira (20), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e que será o quarto Choque-Rei da temporada. Enquanto o Atlético-GO, entra em campo um dia antes, às 18h, contra o Juventude, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O jogo

A equipe do Palmeiras que foi escalada neste jogo com três zagueiros de ofício, com Luan, Murilo e Gustavo Gómez, não demorou a tomar contar da partida. Aos 7′, Gabriel Veron achou um passe em profundidade para Piquerez, e o lateral-esquerdo chutou forte e obrigou o goleiro adversário a defender em dois tempos.

No minuto seguinte, o meia Gustavo Scarpa pegou uma bola mal afastada pela zaga do Atlético-GO e finalizou visando o canto superior do gol de Ronaldo, que, apenas torceu para que não fosse gol dos palmeirenses.

Aos 13′, em tabela ente Piquerez e Veron, o atacante do Verdão avançou pela intermediária e chutou para mais uma defesa do goleiro rival, que pediu para sua defesa sair com mais velocidade da grande área.

Aos 15′, Rony fez jogada individual pelo lado esquerdo ofensivo e lançou na área para Scarpa. Os jogadores do Alviverde pediram pênalti no lance, mas nem o juiz Ramon Abatti e o VAR (árbitro de vídeo) entenderam como uma infração faltosa o movimento do zagueiro Ramon Menezes.

Aos 19′, depois de um cruzamento na área por Zé Rafael e na disputa entre os jogadores, a bola acabou ficando no alto e o zagueiro Gómez, optou em dar uma bicicleta, inspirada em Rony, mas a finalização saiu para a linha de fundo.

Aos 28′, depois de um erro na saída de bola do zagueiro Luan, o atacante Wellington Rato arrancou pelo direito ofensivo e cruzou de esquerda na área, seu companheiro, o meia Jorginho desviou a bola que pegou no camisa 13 palmeirense. A bola acabou indo no travessão e no rebote o centroavante Churín finalizou para a meta palmeirense e contou a ajuda do defensor do Verdão para fazer 1 a 0.

Assim o Verdão acabou sendo vazado pela primeira vez depois de pouco mais de um mês, quando empatou em 1 a 1 com o Fluminense, também, no Allianz.

Empate, virada e goleada

A partir dos 41′, ainda do primeiro tempo, Palmeiras mudou toda a tônica da partida. Primeiro, Luan, que falhou no gol do adversário, lançou para Gabriel Veron, que limpou o lance e deu a assistência para Zé Rafael, empatar o jogo, no dia do seu aniversário.

Aos 43′, em novo ataque do Verdão, surgiu um escanteio e o meia Gustavo Scarpa cobrou fechado no primeiro pau e após um desvio de Luan, Gustavo Gómez completou para virar o jogo para 2 a 1.

No minuto seguinte, aos 44′, um roubo de bola no campo de ataque, fez com que, Dudu lançasse para Gabriel Veron, que mais uma vez encontrou um companheiro melhor posicionado e o Scarpa, de direita, fez o terceiro e botou fogo no Allianz Parque ainda comemorava a virada. E tinha mais.

Aos 48′, o camisa 14 bateu mais um escanteio fechado na área do Atlético-GO e depois do desvio de Dudu ser defendido pelo goleiro Ronaldo, Gómez, retornando da seleção paraguaia, onde serviu durante a data Fifa, emplacou seu segundo no jogo e o 4 a 1 em favor do Palmeiras.

Segundo tempo

Os primeiros dez minutos da etapa final foram com o Atlético-GO buscando ficar mais com a bola e tentando se manter ainda vivo na partida que acabou em apenas oito minutos do primeiro tempo.

Mas, no entanto, quem marcou foi o Palmeiras. Aos 15′, em jogada de Wesley que havia entrado no lugar de Dudu, o camisa 11 partiu pelo lado esquerdo ofensivo e cruzou para Breno Lopes, outro que saiu do banco, substituindo Gustavo Scarpa e completou para o gol.

Aos 16′, contudo, tanto os juizes de campo quanto o VAR, atestaram corretamente a irregularidade na hora que o camisa 19 chutou a bola para fazer o 5 a 1 e a partida seguiu com o Verdão buscando o ataque, no Allianz Parque, depois da vantagem construída nos últimos oito minutos antes do intervalo.

Aos 28′, o problema do Atlético-GO só aumentou. O lateral-esquerdo Arthur Henrique, que entrou no intervalo, no lugar de Jefferson, precisou fazer matar um contra golpe falta do Verdão, no meio-campo e acabou expulso de forma direta.

Aos 31′, o Palmeiras seguia atrás do quinto gol, e após uma troca de passes ofensivas, Breno Lopes encontrou Atuesta na entrada da área, que ajeitou para a perna direita, chutou colocado e Ronaldo espalmou para fora da grande área.

Aos 33′, em falta da intermediária cobrada por Wellington Rato, Weverton saiu errado da meta palmeirense e a bola sobrou para o centroavante Churín, que, desta vez, sem ajuda de um desvio, completou para fazer 4 a 2 no placar.

A equipe de Abel Ferreira depois de demonstrar uma força mental diante da dificuldade no primeiro tempo, apenas administrou o resultado na etapa final. Perdeu chances de aumentar e acabou levando um gol em outra falha individual, agora, de Weverton.

Aos 48′, ainda deu tempo para o atacante Rony tentar uma bicliceta, porém, não deu certo. Agora, o Palmeiras, tem 25 pontos, três mais que o segundo, com este triunfo diante dos goianos.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 4 x 2 Atlético-GO

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data e hora: quinta-feira (16/06), às 18h

Público e Renda: 38.888 / R$ 2.130.000,00

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelo: Danilo, aos 22′ 1º/T e Zé Rafael, aos 4′ 2º/T (Palmeiras); Churín, aos 38′ 1º/T (Atlético-GO)

Cartão vermelho: Arthur Henrique, aos 29′ 2º/T (Atlético-GO)

Gols: Luan (contra), aos 28′ 1º/T e Churín, aos 33′ 2º/T (Atlético-GO); Zé Rafael, aos 41′ 1º/T, Gustavo Gómez, aos 42′ e 48′ 1º/T e Gustavo Scarpa, aos 43′ 1º/T (Palmeiras)

PALMEIRAS: ​​Weverton; Luan (Mayke), Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Danilo (Gabriel Menino), Zé Rafael, Gabriel Veron (Breno Lopes) e Gustavo Scarpa (Atuesta); Dudu (Wesley) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon Menezes e Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas, Marlon Freitas (Lucas Lima) e Jorginho (Léo Pereira); Luiz Fernando (Airton), Wellington Rato e Churín. Técnico: Jorginho.

