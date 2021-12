Em última sessão de 2021, Aleac entrega títulos de Cidadão Acreano, Moções de Aplausos e medalhas de honra

Encerrando as atividades de 2021, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou nesta sexta-feira (17), no auditório da Universidade Federal do Acre (UFAC), uma sessão solene para entregar 81 títulos de ‘Cidadão Acreano’ e 97 Moções de Aplausos, que contou com a participação de autoridades, amigos e familiares dos agraciados.

A entrega de títulos é um ato tradicional do Legislativo acreano e objetiva homenagear figuras ilustres e instituições que ajudaram direta ou indiretamente no desenvolvimento do Estado do Acre.

Como nos anos anteriores, cada deputado da Casa podia escolher quatro pessoas para receberem as homenagens.

Dentre os homenageados com a moção de aplausos, estavam a Defensoria Pública do Estado, a Polícia Militar do Acre, pelos 105º aniversário, a Fundação Hospitalar, a Procuradoria Geral do Estado pelos relevantes serviços prestados ao Estado, e o ex- secretário da Sesacre, Alysson Bestene, pelo trabalho realizado durante a pandemia.

O goleiro acreano Weverton Pereira, bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras também foi um dos agraciados com a moção.

O servidor da Aleac, Francisco Rodinês de Araújo, chamado carinhosamente de Vereador pelos colegas, também recebeu a homenagem.

A abertura da cerimônia contou com a execução do hino acreano, apresentado pelo Coral da Aleac sob a regência do maestro Lindson Martins. A banda da Policia Militar também fez uma apresentação musical.

Em seu discurso, o presidente do Parlamento acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), ressaltou a importância da entrega de títulos de cidadão acreano e moções de aplausos àqueles que contribuíram para o desenvolvimento do Estado nas mais diversas áreas.

“Hoje, estamos homenageando nesta solenidade pessoas e representantes de entidades que são merecedores pelo trabalho que realizam no nosso Estado. É uma forma deste Poder recompensar estas pessoas e instituições, fazendo jus ao seu trabalho e dedicação ao Estado. Pessoas que chegaram de outros estados e países para somar aos acreanos e procurar desenvolver o estado”, disse Nicolau Júnior.

Ainda na oportunidade, o presidente da Aleac entregou a Comenda do Mérito Legislativo, maior honraria do Legislativo acreano, ao governador Gladson Cameli e a Dra. Katia Rejane, Procuradora Geral de Justiça do Estado do Acre.

“Este ano em especial, estamos homenageando essas duas personalidades queridas que muito representam e honram o Acre e sua história de luta. É com muita alegria que entrego a Comenda da Ordem do Mérito Legislativo, a maior honraria deste Poder a essas duas pessoas maravilhosas. O governador assim como a procuradora Kátia Rejane, tem sido um parceiro da Aleac. O senhor tem feito a diferença no nosso trabalho”, enfatizou Nicolau Júnior.

Ao receber a honraria, entregue pelo presidente do Poder Legislativo, Gladson Cameli agradeceu a homenagem e reafirmou a parceria do governo do Estado com as ações do parlamento.

“Agradeço pela honraria recebida por esta casa pela qual tenho muito respeito e muito apreço. Com a Assembleia Legislativa temos tido compromisso e trabalhado em parceira desde o começo da minha gestão. Uma parceria importante que tem feito a diferença nas nossas ações”, salientou o governador.

Ainda eu seu discurso o gestor complementou salientando que está em paz.

“E quero transmitir essa paz para todos que colaboram com o nosso governo. Apesar dos acontecimentos de ontem pela manhã, eu estou em paz. Porque sei exatamente o propósito que me move a ser governador do nosso estado”, frisou Gladson Chamei.

Kátia Rejane também agradeceu aos 24 deputados pela Comenda e disse que o gesto da Assembleia Legislativa é grandioso.

“Essa é a maior comenda deste Poder e isso me orgulha muito. Isso nos estimula a continuar trabalhando ainda mais pelo Estado, pela população acreana”, salientou.

Entre os agraciados com o Título de Cidadão Acreano, destaque para o cantor cruzeirense, Gustavo Matias, que na noite de ontem (15) avançou mais uma etapa do reality show The Voice Brasil. O jovem foi aprovado com 54% de votos e foi direto para a semifinal. O cantor também foi homenageado com uma moção de aplausos.

O cerimonial da casa exibiu um vídeo do cantor agradecendo pela homenagem recebida.

Ao encerrar a solenidade, Nicolau Júnior agradeceu aos deputados estaduais pelo apoio às ações realizadas pela Aleac.

O parlamentar estendeu os agradecimentos ao governo do Estado e aos servidores do Poder Legislativo.

“Gostaria de aproveitar esse momento e agradecer aos companheiros, deputados e aos servidores do Poder Legislativo pelo apoio incondicional, ressaltando que cada desafio vencido no decorrer de 2021, após passarmos por uma pandemia que ainda não foi vencida, só foi possível graças a União e o trabalho conjunto de todos. Meu desejo é que em 2022 nossos ânimos sejam redobrados com o objetivo de trazer ao Povo do Estado do Poder Legislativo Estadual”, enfatizou o presidente da Aleac.

Também no final da cerimônia, os deputados estaduais prestaram uma homenagem ao deputado Wendy Lima que se encontra internado num hospital de São Paulo, devido a complicações de uma cirurgia.

Na oportunidade, seu pai que acompanhava a solenidade no teatro, o vereador N.Lima, pôde receber um abraço dos deputados estaduais.

Texto: Mircléia Magalhães/Aleac

Fotos: Ismael Medeiros

