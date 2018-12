Secretária de Comunicação do governo Gladson afirma que novo edital para a verba de mídia será lançado em 2019

A agência de publicidade Companhia de Selva – responsável por gerenciar a verba de mídia do governo Sebastião Viana e realizar as campanhas eleitorais do PT nos últimos 20 anos – encerrará 2018 sem sentir os reflexos da crise financeira que afeta os cofres estaduais, e que resultou no não pagamento do 13o salário dos servidores públicos – ou pelo menos parte deles.

Em dezembro, o último das gestões do PT, a empresa recebeu da Secretaria de Comunicação um montante de R$ 1,2 milhão, conforme consta no Portal da Transparência. Segundo a especificação, o dinheiro teve como origem recursos próprios do governo.

A relação entre os governos petistas e a Companhia de Selva é motivo de queixas e denúncias por parte dos políticos da oposição nos últimos anos. Um dos problemas apontados seria a contratação sucessiva da agência sem seguir os critérios previstos na lei da legislação, como a concorrência pública.

Os contratos são renovados por meio de aditivos. O mais recente aconteceu em março deste ano, quando a Secretaria de Comunicação prorrogou, por mais um ano, o contrato. Para 2018, a verba de mídia do governo teve uma previsão orçamentária de r$ 13, 5 milhões.

Com a prorrogação, o governo Gladson Cameli (PP) será obrigado a ficar com os serviços da agência no primeiro trimestre de sua gestão, ou optar por romper o contrato e pagar a multa. O futuro da empresa com o governador eleito ainda é incerto.

Apesar de ter feito a campanha do petista Marcus Alexandre – adversário direto de Gladson – para o Palácio Rio Branco, os donos da empresa, Gilberto Braga e David Sento-Sé, foram os responsáveis por cuidar da imagem do governo Orleir Cameli (1995-1998), tio do futuro governador.

Procurada para comentar a situação, a próxima secretária de Comunicação, a jornalista Silvânia Pinheiro, disse que a manutenção ou rompimento dos atuais contratos de empresas com o poder Executivo dependerá de análise jurídica por parte da Procuradoria Geral do Estado.

Segundo ela, o da Companhia de Selva será tratado como prioridade no começo da nova gestão. Silvânia Pinheiro afirma que a previsão é que ocorra o lançamento de edital para a contratação de uma nova agência. .

OUTRO LADO

Já a atual chefe da pasta, a também jornalista Andréa Zílio, informou que o valor pago em dezembro é referente aos serviços de veiculação de mídia publicitária junto a jornais e emissoras de TV e rádio. Como a Companhia de Selva gerencia o recurso, ela fica responsável por fazer o pagamento aos veículos.

“Estamos fechando a gestão e trabalhando para pagar todos os fornecedores que prestaram serviços pro Estado, inclusive, os veículos de comunicação”, diz nota enviada pelo governo.

Comentários