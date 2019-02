Os casos suspeitos de dengue registrados na capital acreana, Rio Branco, no mês de janeiro deste ano são quatro vezes maior que no mesmo período do ano passado. Os dados, divulgados no sábado (2), são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

A responsável da área técnica de dengue do estado, Ana Paula Medeiros, informou que as ações de combate à doença ocorrem em todo o estado. Mas, segundo ela, devido aos altos números na capital, as ações devem ser mais intensificadas em Rio Branco.

“O plano de contingência é realizado justamente nesse período sazonal da doença, que é quando intensificam as chuvas e as notificações começam a subir. Fazemos a atualização do plano, chamamos os setores envolvidos e colocamos as ações que cada um tem competência para fortalecer o enfrentamento ao Aedes. O plano é estadual, mas esse ano, o foco é Rio Branco devido ao aumento do número de casos”, disse Ana.