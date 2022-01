Em um dia, policlínica faz 300 testes rápidos com 60 resultados positivos para Covid em Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma ação rápida e eficiente de policiais do 2° Batalhão resultou na prisão de dois homens armados com uma motocicleta roubada. A ação ocorreu na BR-364, bairro Santo Afonso, em Rio Branco, na noite desta quarta-feira, 12, após denúncia via 190.

Os militares foram acionados via Centro de Operações Policiais Militares (Copom), porque haviam dois homens em uma motocicleta em fundada suspeita nos bairros Belo Jardim e Santo Afonso.

Com as características dos suspeitos, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram a dupla no bairro Belo Jardim. Deram voz de parada, mas eles desobedeceram e iniciaram uma fuga.

Após manobras perigosas pelas ruas do bairro, a dupla seguiu pela BR-364 e perderam o controle da motocicleta na entrada do Bairro Santo Afonso. Um homem de 25 anos logo se rendeu. O segundo suspeito, de 31 anos, tentou se evadir a pé com uma escopeta, mas também acabou preso.

A motocicleta fan de cor preta, de placa NAA 1965 estava com restrição de roubo e foi encaminhada junto com os dois acusados à delegacia do Cidade do Povo para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

