A população lotou as arquibancadas do estádio José Guiomard dos Santos, no centro da cidade, no Sábado, 1, onde a Prefeitura de Brasiléia através da Gerência de Esportes realizou a grande final da Taça Cidade Brasiléia de Futebol 2018.

Após 45 dias de competição acirrada e mais de 220 atletas envolvidos divididos em 10 equipes, o campeonato conheceu seu campeão entre as equipes finalistas São Cristóvão e UNOPAR. Com o placar de 4 a 3 durante o jogo normal, a equipe São Cristóvão ergueu o troféu e foi a grande campeã da edição 2018.

O Gerente de Esportes, Clebson Venâncio, que esteve à frente da organização do campeonato, destaca o grande sucesso da competição.

“Foi um campeonato bem disputado. A equipe campeã [São Cristóvão] está de parabéns. Ganhou dentro de campo, apresentando o melhor futebol na final. Quero aqui parabenizar a equipe, parabenizar também nossa prefeita Fernanda Hassem e o Carlinhos do Pelado, pelo trabalho que vem realizando no nosso município. Quero agradecer desde a equipe da rádio aldeia FM 90.3 que esteve transmitindo os jogos da semifinal e final, e pela parceria durante esses anos”, disse Clebson.

O Vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, que prestigiou a grande final e realizou a entrega da premiação destaca a importante valorização para o futebol de campo.

“Estamos aqui realizando uma grande final, entre duas equipes que participaram da competição durante mais de dias do campeonato Taça Cidade Brasiléia de Futebol. A gente está contente com isso, a Prefeita Fernanda Hassem, sempre diz isso. Brasiléia merece, Brasiléia merece um futuro melhor com amor e carinho. Sabemos que o esporte no município de Brasiléia deu uma alavancada nos últimos dois anos, com esforço do nosso Gerente de Esportes, Clebson, que faz o possível para isso acontecer com o apoio da nossa prefeita, Fernanda Hassem”, destacou Carlinhos.

O atleta, Pablo Moreira, campeão pela equipe São Cristóvão e artilheiro da competição, destaca o título conquistado.

“Fico feliz por ser artilheiro, mais o importante foi levantar esse troféu que dedico a todos meus companheiros que fazem os esforços para trazer a gente para jogar. Foi um jogo bonito, os dois times jogaram de igual para igual e final não se joga, final se ganha. Agora é só comemorar esse momento”, disse o meio campo campeão.

A Taça Cidade de Futebol é mais uma ação da gestão da Prefeita Fernanda Hassem, que acredita e investe nas modalidades esportivas do munícipio. A partida teve transmissão ao vivo pela Rádio Aldeia FM 90.3 e contou com o apoio das empresas: Mercantil Tupi, Boutique das Unhas, Casa das Alianças, Areal do Izidoro, Rei das Alianças e Papelaria KJK.

