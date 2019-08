SECOM – Raylanderson Frota

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada dos vereadores de Brasileia, esteve reunida no domingo (25), com os moradores do ramal do quilometro 52, da comunidade Campo Verde, onde realizou uma reunião com os habitantes sobre os benefícios para a região.

O objetivo da reunião foi para tratar dos trabalhos de melhorias que serão realizados a partir do dia 9 de setembro com abertura de 12 km de ramal, da comunidade Campo Verde até as margens do rio, melhorias e recuperação de 38 km no ramal principal, construção e melhorias em pontes contemplando diretamente 62 famílias que moram as margens do ramal e indiretamente mais de 250 famílias que utilizam o ramal.

Segundo a Prefeita Fernanda Hassem ouvir e conhecer de perto os problemas que os moradores enfrentam ajuda a desenvolver os trabalhos de forma mais objetiva gerando mais eficiência e resultados positivos para os habitantes. “Gosto de estar presente nas comunidades rurais ouvindo a população e conhecendo de perto a realidade que enfrentam. Desta forma conseguimos, juntos, encontrar soluções para os problemas”, destacou Fernanda Hassem.

Os vereadores Antonio Francisco, Edu Queiroz, Mario Jorge e Rozevet também estiveram na reunião.

