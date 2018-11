O deputado federal reeleito Alan Rick (DEM) esteve reunido na manhã desta segunda-feira, 19, com a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), na sede da prefeitura, para reafirmar seu compromisso na busca de recursos federais para obras e investimentos na capital. Liberar recursos para Rio Branco tem sido uma prioridade do parlamentar, que já garantiu R$ 24,5 milhões para a cidade nos últimos quatro anos, dos quais mais de R$ 5,9 milhões foram em emendas individuais.

Durante a visita, Alan Rick entregou a Socorro Neri uma cartilha com a prestação de contas do seu mandato para obras na capital. “Poucos parlamentares garantiram tantos recursos para a nossa capital quanto eu. Não falo isso com arrogância ou soberba, mas com a certeza de quem foi eleito com a maioria de votos de Rio Branco e de quem busca honrar a confiança do nosso povo. Não é pouca coisa. A prefeita Socorro Neri tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Rio Branco e, de minha parte, terá todo o apoio necessário para que os recursos sejam liberados em Brasília”, disse.

Uma das ações mais importantes de Alan Rick refere-se à liberação de recursos este mês para obras de drenagem e pavimentação de ruas, entre as quais está a drenagem da Avenida Getúlio Vargas, fruto de seu trabalho como coordenador da Bancada do Acre em 2016 e liberada na gestão do senador Sérgio Petecão. Os recursos destinados são superiores a R$ 3,5 milhões e também serão usados no acesso entre a Estrada Dias Martins e a Estrada do Calafate.

Nesta semana, a prefeitura também está recebendo a segunda etapa dos recursos de um total de R$ 580 mil para a construção de um campo de futebol na Cidade do Povo, fruto de uma emenda Individual de Alan junto ao Ministério do Esporte.

Não são poucos os investimentos que o deputado federal Alan Rick tem viabilizado, seja através de suas emendas individuais, seja no trabalho junto aos Ministérios, para a realização de obras em diversas áreas, do esporte à infraestrutura, passando por educação e segurança pública e, dessa forma, garantir a melhoria da qualidade de vida da população da capital.

