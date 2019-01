O mandato vai estar à disposição porque pertence ao Acre”, declarou o senador eleito

Eleito senador, com posse prevista para o primeiro dia do mês de fevereiro, em Brasília, Márcio Bittar (MDB) está aproveitando os dias em Rio Branco, antes de assumir oficialmente o mandato para visitar órgãos e secretarias do governo do Estado com o objetivo de se colocar à disposição da nova equipe.

“O mandato vai estar à disposição porque pertence ao Acre, estará a serviço dos interesses do estado e nós precisamos estar perto. Somos do mesmo grupo e a responsabilidade de que esse governo dê certo é de todos nós. O povo acreano merece.”, disse Bittar.

A rodada de visitas começou pelo gabinete civil, onde o senador eleito esteve com o secretário José Ribamar, de quem Márcio Bittar reconheceu o esforço para contribuir com o governo de Gladson Cameli.

“Ele sai de uma atividade mais tranquila, embora laboriosa, e vem para ajudar o governador que também ajudou a eleger e está se dedicando de corpo de alma nesta tarefa honrosa, que exige dedicação exclusiva.”, comentou.

Depois, Bittar foi recebido pelo secretário de estado de saúde, Alysson Bestene. “Foi uma feliz escolha do governador. Ele é habilidoso, preparado, conhece o sindicato, conhece a área, já foi vereador, não tem quem não goste dele. A saúde está em excelentes mãos.”, avaliou.

Na secretaria de estado de educação, em visita ao secretário Mauro Sérgio, que se fazia acompanhar do diretor de recursos, Lívio Veras, Bittar analisou como fundamental o trabalho a ser desenvolvido e destacou os desafios da pasta. “Desenvolver a mentalidade dos nossos jovens e despolitizar a sala de aula, melhorando a qualificação do ensino em interação com as secretarias municipais de educação para estabilizar o ensino fundamental e o ensino médio.”, enumerou.

Por fim, Bittar esteve com a secretária de estado de comunicação, Silvânia Pinheiro. “É uma pessoa que conheço da vida inteira, tenho maior admiração, conheço sua dedicação. É uma das mulheres do governo que representa qualidade, abnegação e competência.”, destacou.