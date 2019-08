Depois de mais uma edição, equipe do TJAC já prepara cerimônia para o próximo dia 16, em Rio Branco.

Do casal mais experiente que está vivendo o segundo matrimônio, ao casal mais jovem que até então estava noivo: essas são algumas das várias histórias que ocorrem a cada edição do Casamento Coletivo, realizado pelo Projeto Cidadão, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Dessa vez, o feriado de 6 de agosto, que marca a Revolução Acreana, foi a data escolhida para 35 casais de Xapuri oficializarem o matrimônio. Uma cerimônia que seguiu a tradição das demais, inclusive, na decoração do lugar que é toda preparada pelas equipes do TJAC, em parceria com a Prefeitura, que recebe o projeto. A cerimônia aconteceu na praça da cidade, e teve também o apoio da Associação dos Ministros Evangélicos de Xapuri (Amex).

A desembargadora Waldirene Cordeiro participou representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Djalma. Também participaram o prefeito Ubiraci Vasconcelos, o diretor do Foro da Comarca de Xapuri, juiz de Direito Luiz Pinto, a primeira-dama do município Daiana Vasconcelos, a vice-prefeita Maria Auxiliadora, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Mateus Novaes, o delegatário Manoel Gomes, o comandante da Polícia Militar no município, sub-tenente João Ribeiro, o presidente da Amex, pastor Edmar Felício, os diretores do TJAC, Euclides Bastos e Sérgio Quintanilha, e o pastor Josimar Ramalho, que fez uma saudação aos casais.

O Poder Judiciário

Responsável pela criação e realização do Projeto Cidadão, o Tribunal de Justiça do Acre comemora mais de um milhão de atendimentos, e a marca de mais de 50 mil matrimônios oficializados no Casamento Coletivo.

Mais que números, como fez questão de frisar em suas palavras, a desembargadora Waldirene falou da emoção que é cada momento como o vivido em Xapuri. “O Casamento Coletivo é uma das ações mais emocionantes do Tribunal de Justiça do Acre. Desejamos aos casais que o compromisso se estenda por toda a história de vocês, que se tornem companheiros de vida”, enfatizou.

O prefeito de Xapuri agradeceu pela ação do Poder Judiciário no município. “Agradecemos muito ao TJAC pela distinção em fazer esse importante projeto na cidade. Acreditamos muito na parceria institucional e sabemos que ela é essencial para atendermos cada vez mais as necessidades da população, ressaltou.

Histórias de vida

Entre as 35 histórias, duas foram escolhidas para representar todos os casais. Sebastião da Costa Ferreira, 62 anos, foi casado por 40 anos e há oito estava divorciado, e Aldemira Pessoa da Silva, 68 anos, foi casada por 23 anos e há 25 também estava divorciada. Eles se conheceram há um ano, apresentados pela irmã da noiva e depois de iniciarem namoro e irem morar juntos, decidiram que estava na hora de oficializar a união. “Nós tínhamos decidido casar e fomos ao cartório, mas teve um problema no processo e esperamos dois dias, mas aí soubemos do Casamento Coletivo e decidimos fazer tudo por aqui. Estou muito feliz e emocionada”, comentou a noiva.

“Eu não imaginava mais viver um amor na minha vida. Mas encontrei a Aldemira e estou muito feliz junto dela. A gente soube do casamento na igreja, então decidimos que seria aqui”, contou o noivo.

Os mais jovens

Já o casal mais jovem, Daniel Nascimento de Souza e Aglaine da Conceição de Araújo Pires, ambos de 18 anos, estavam noivos há poucos meses, decisão tomada após um ano e dois meses de namoro. “Nós já estávamos planejando casar, já vendo papelada e tudo, mas minha sogra avisou do Casamento Coletivo e isso foi melhor ainda, porque ficou mais fácil e sem custo”, comentou o noivo.

“Eu fico emocionada com esse momento. Está tudo arrumado e bonito pra gente. É um momento muito importante na minha vida”, disse Aglaine.

E assim mais um Casamento Coletivo foi realizado com êxito. A equipe do TJAC já se prepara para a edição que será realizada em Rio Branco, no próximo dia 16.

