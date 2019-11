Um trator que seria da Prefeitura do município de Xapuri, teria tentado passar do bairro da Sibéria, localizado no outro lado do Rio, para lado da cidade. O incidente ocorreu por volta das 7h00 desta quarta-feira (20), e quem tentou passar para ambos os lados, tiveram que esperar por algumas horas.

As informações dão conta que o freio teria falhado quando o condutor tentou acessar a balsa e ficou gritando para que todos saíssem da frente, até manobrar para que o trator caísse no rio ao lado da balsa.

Ninguém saiu ferido no incidente. O nome do condutor não foi identificado e com ajuda de terceiros, o trator teria sido puxado para fora do rio depois de quase duas horas e somente assim, a balsa pode continuar com seu trabalho de travessia.

Segundo foi levantado, devido o incidente, a ambulância do SAMU que havia ido realizar um procedimento no Bairro Sibéria, além de munícipes, ficou retida até a balsa ser liberada e voltar a normalidade.

Comentários