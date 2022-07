Emenda parlamentar da Deputada Vanda Milani contempla produtores de Brasiléia

A prefeitura de Brasiléia em parceria com o governo do estado do Acre realizou na manhã desta quinta-feira, 30, a entrega de cestas básicas a famílias em estado de vulnerabilidade social.

Na ocasião a prefeita Fernanda Hassem assinou o termo de adesão ao Coliga, uma escola digital focada em economia criativa, garantindo um espaço de fortalecimento de redes com propósito de formação e inclusão da juventude no mercado de trabalho e na comunidade.

A ação contou com a presença da Secretária de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Politicas para Mulheres, Ana Paula Lima, Caio Pinheiro, chefe do departamento de Juventude do estado, Vereador Elenilson Cruz, secretários municipais estudantes e comunidade.

A secretaria de estado de assistência social dos direitos humanos e de políticas para mulheres, Ana Paula Lima, falou dos atendimentos no ônibus lilás destinado ás mulheres do município. “Como presente para Brasiléia, trouxemos alguns serviços. Estamos aqui com o ônibus Lilás fazendo atendimentos para mulheres, psicológico, de assistência social, atendimento jurídico, cestas básicas e também o lançamento do Coliga para a juventude”, falou.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a parceria com o Governo do Estado. “Eu quero saldar e agradecer o Governo do Estado na pessoa da secretária Ana Paula Lima, que estar aqui com toda sua equipe trazendo atendimentos ás mulheres no ônibus lilás. Aqui é uma junção, atendimento ás mulheres, assinatura do Coliga que é uma ação que vamos trabalhar com a juventude dentro das escolas e entrega de cestas básicas. Nesse final de semana Brasiléia torna-se a capital do entretenimento com atividade em comemoração aos 112 anos do nosso município”, destacou.

As ações realizadas fazem parte do aniversário de 112 anos do município de Brasiléia.

