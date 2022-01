Emendas de Mailza vão injetar mais de R$ 12 milhões na economia

Na tarde desta quarta-feira, 19, a senadora Mailza esteve no Palácio do Governo junto com o governador Gladson Cameli, ambos Progressistas, para assinatura do convênio de R$ 13 milhões em emendas da parlamentar para reforma de prédios públicos no Acre.

Através de convênio com a Caixa Econômica Federal, o Governo do Estado vai revitalizar o Teatro Plácido de Castro, o Palácio Rio Branco e a Biblioteca da Floresta, sendo: R$ 5 milhões para reforma do Teatrão, R$ 4 milhões para reforma do Palácio Rio Branco e R$ 4 milhões para reforma da Biblioteca da Floresta.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, os projetos já estão prontos e aguardam aprovação da Caixa para assinatura da ordem de serviço para execução.

“Esse foi um pedido do governador Gladson e me comprometi enviar esse recurso. Estou muito feliz em contribuir com a revitalização desses espaços culturais tão importantes do nosso Acre. Estamos trabalhando por um Acre cada vez melhor em parceria com o estado”, destacou a senadora Mailza.

“Agradeço a senadora pelo trabalho que desenvolve a favor do nosso Acre e destaco que estas emendas que estamos recebendo, além de incentivo à cultura, é um mecanismo de geração de empregos e renda para nossa população”, observou Gladson.

