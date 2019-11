A deputada Vanda Milani (Solidariedade) definiu esta semana a alocação de mais de R$ 63 milhões em emendas parlamentares(entre emendas impositivas, de bancada e extra orçamentárias) destinadas a todos os municípios do Estado. Os recursos serão aplicados em áreas essenciais como saúde, educação (inclusive ambiental) ,infraestrutura, agricultura, habitação, assistência social e outros setores importantes. Segundo a parlamentar, o critério usado na elaboração das emendas foi beneficiar os municípios independente de coloração partidária. “Minha preocupação maior foi garantir recursos que venham contribuir para a efetiva melhoria da qualidade de vida da população ”, garantiu a deputada.

Emendas Impositivas (de execução obrigatória)

Do total, explicou Vanda Milani, R$ 15.940.434,00 milhões compõem as chamadas emendas impositivas. Deste montante, R$ 3.900.000,00 foram destinados para manutenção das unidades básicas de saúde dos 22 municípios. A modernização e infraestrutura nas áreas de esporte (incluindo quadras esportivas e academias) vão receber R$ 2.720.000,00 a serem investidos em Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Mâncio Lima e Assis Brasil.

O setor das unidades básicas de saúde e hospitalar foi beneficiado com R$ 1.770.227,00 para aquisição de equipamentos nos municípios de Porto Walter, Porto Acre, Xapuri, Marechal Thaumaturgo e Programa Saúde Itinerante do Estado. Ainda na área de saúde, foram reservados R$ 1.850.000,00 para a reforma das unidades de atenção especializada nos municípios de Xapuri, Marechal Thaumaturgo e Senador Guiomard. Ao Hospital do Amor( Rio Branco), foram destinados R$ 450.000,00 para manutenção.

Em Acrelândia, segundo a deputada, o setor agropecuário foi contemplado com R$ 300.227,00. Epitaciolândia foi agraciado com R$ 400.000,00 para estruturação dos serviços de assistência social. Para revitalização da Praça Santa Cecília (Rio Branco),foram designados R$ 250.000,00. Já para Senador Guiomard foram destinados R$ 1.100.000,00 para construção do Mercado Municipal e R$ 400.000,00 para ampliação e reforma da rodoviária.

Na área de educação básica, lembrou a parlamentar , Sena Madureira vai contar com R$ 500.000,00 para a reforma da Escola Santa Juliana enquanto que para Acrelândia estão previstos R$ 300.000,00 para a reforma da escola Rita Bocalom. Na educação ambiental serão investidos R$ 1.500.000,00 na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O Tribunal de Justiça(TJ/AC) vai poder contar com R$ 500.000,00 para a construção do fórum em Brasiléia.

Emenda de bancada.

Coube à deputada 22.514.000,00 em emendas de bancada. Deste total, Vanda Milani alocou nada menos que R$ 20 milhões para a obra de construção da contenção e orla do Mercado do 15, um projeto que inclui construção de quiosques, pistas de corrida, quadra de areia, àrea urbanizada com iluminação e estrutura de contenção de bolsa concreto.“ Um sonho da população do Segundo Distrito que se torna realidade”, salientou a deputada. O restante das emendas de bancada ( R$ 2.514.000,00 ) foram alocados para obras de reabilitação, acessibilidade e modernização tecnológica em Rio Branco, construção de casas em Cruzeiro do Sul e obras de desenvolvimento urbano em Sena Madureira.

Recursos extra orçamentários.

Fruto de esforços junto ao Governo Federal, a deputada garantiu também ao Acre cerca de R$ 25 milhões, com previsão de empenho já nos próximos dias de R$ 10 milhões. Esses recursos extra orçamentários serão investidos em utensílios, máquinas e equipamentos agrícolas, abastecimento de água, pavimentação e adequação de estradas vicinais nos municípios de Capixaba, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Sena Madureira, Plácido de Castro e Xapuri e Governo do Estado através da Secretaria do Meio Ambiente e Educação. Vanda Milani vai se empenhar na liberação do restante(R$ 15 milhões)que se encontra em fase de cadastramento de propostas junto aos ministérios. Do total de R$ 25 milhões, R$ 16.760.000,00 milhões serão executados pelo Governo do Estado e o restante pelos municípios. “Nossas emendas, tenho certeza, são frutos dos anseios da nossa população, que ouvi durante a campanha política, e que vão garantir desenvolvimento, mais emprego e renda, além de maior qualidade de vida à nossa gente, da capital e interior do Estado, que merece e aguarda ansiosa por dias melhores. Todas essas emendas são o início do cumprimento do mandato que os Amigos Acreanos me confiaram”, concluiu a deputada Vanda Milani.

