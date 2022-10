Empresa que opera na ponte de Xapuri dá início a concretagem do pilar

Por Eudes Góes

O Governo do Estado do Acre, por meio do Deracre, deu início à concretagem do primeiro pilar na ponte da Sibéria em Xapuri. A obra que está sendo executada pelo Consórcio Rio Acre já modela a paisagem da cidade, e mesmo após o período eleitoral segue a pleno vapor.

De acordo com Leandro Vieira, engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra, o cronograma da estruturação do primeiro bloco segue uma rotina normal para esse tipo de trabalho, com a deposição do cimento, criteriosamente dentro de padrões e rigores técnicos.

Ainda de conformidade com o profissional, “atualmente, seguimos com a segunda etapa da concretagem do bloco AP (5). Nós já concluímos cem por cento da concretagem das estacas escavadas e agora estamos fazendo a concretagem do bloco AP (5). E é um bloco diferenciado que tem dez metros de largura e dez metros de comprimento por três e meio de altura, ou seja, trezentos e cinquenta metros cúbicos, mais ou menos trinta toneladas de aço. A concretagem vai ser feita em cinco partes e hoje, nós executamos a segunda parte.”

Leandro declarou ainda que após as eleições a obra vai continuar, “pois estamos aqui a todo vapor, porque o período de chuvas está chegando e estamos com a equipe completa para que possamos realizar essa etapa ainda esse ano, os blocos AP (05) e AP (06). Durante o inverno a gente vai seguir em um ritmo mais lento, mas não vamos parar.”

Sobre o passo a passo da concretagem, o engenheiro explicou como se dá a adição de uma manta especial ao concreto de modo que evite a fissura, o que deve acontecer nas primeiras setenta e duas horas após a adição da primeira camada.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários